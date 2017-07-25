جيرو يتمسك بالبقاء في صفوف المدفعجية

أكد أرسين فنيغر مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إن مواطنه الفرنسي أوليفييه جيرو يرغب في البقاء في صفوف النادي اللندني وأنه مستعد للقتال من أجل مكانه في تشكيلة الفريق رغم انضمام المهاجم ألكسندر لاكازيت للنادي.

وسعى جيرو جاهداً للحصول على مكان في تشكيلة أرسنال في الموسم الماضي وشارك أساسياً 11 مرة في الدوري بعد أن فقد مكانه في القائمة الأساسية لصالح ألكيسيس سانشيز.

وبعد انضمام الفرنسي لاكازيت قادماً من ليون مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 46.5 مليون جنيه إسترليني (60.57 مليون دولار) فربما يزداد وضع جيرو صعوبة في الفريق.

وعن ذلك قال فينغر للصحفيين "جيرو يترقب هذه المنافسة.. وكمدرب فإنك تجده دوماً حاضراً وراغباً في اللعب."

وأضاف فينغر "هو يقاتل بكل قوة. أنتم تعرفون. وأنا سعيد بالطريقة التي يتفاعل بها مع ما يحدث. هو في كامل التركيز ولديه إرادة صلبة وكل هذا ظهر خلال فترة الإعداد للموسم".