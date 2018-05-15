توتنهام يمدّد عقد الكولومبي دافينسون سانشيز

وكان توتنهام ضم الشاب الكولومبي (21 عاماً) في آب/أغسطس الماضي من أياكس أمستردام الهولندي في صفقة قدرت قيمتها بـ 42 مليون جنيه إسترليني (57 مليون دولار).

ولعب سانشيز 41 مباراة في مختلف المسابقات، وساهم في تأهل توتنهام إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي بحلوله ثالثاً في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال النادي اللندني في بيان مقتضب "نحن سعداء بأن نعلن أن دافينسون ساشنيز وقع على عقد جديد يمتد حتى 2024".

وتم اختيار ساشنيز ضمن التشكيلة الأولية للمنتخب الكولومبي لخوض مونديال 2018 في روسيا من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب بولندا والسنغال واليابان.