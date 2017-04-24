تعافي ابراهيموفيتش "صعب جدا"

اعترف المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد الانكليزي جوزيه مورينيو بأن تعافي النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي تعرض لتمزق في رباط ركبته خلال مباراة فريقه مع اندرلخت البلجيكي الخميس في "يوروبا ليغ"، سيكون "صعبا جدا".

وجاء حديث مورينيو بعد فوز فريقه على بيرنلي 2-صفر الأحد في الدوري المحلي، بعد ثلاثة أيام على إصابة ابراهيموفيتش وزميله الأرجنتيني ماركوس روخو خلال المباراة ضد اندرلخت واضطرارهما لإجراء عملية جراحية.

وأكد المدرب البرتغالي أن "الجميع حزين جدا. نحن نفكر بهما. يجب أن يكونا قويين. للأسف لن يكونا أول أو آخر اللاعبين الذين يتعرضون لإصابة خطيرة. لا يستحق أي لاعب أن يصاب لكن في هذه الحالة أعتقد أن الحزن أكبر لأن وضع زلاتان، في هذه المرحلة من مسيرته، صعب جدا جدا".

وواصل "وبالنسبة لماركوس، ففي هذه المرحلة من مسيرته هو يقدم اداء جيدا جدا معنا ونجح أخيرا في الحصول على مركزه في قلب دفاع المنتخب الوطني، وبالتالي نشعر بالحزن من أجلهما".

وتحدثت بعض التقارير الى أنه، ونظرا الى كونه في الخامسة والثلاثين من عمره، فإن ابراهيموفيتش لن يتمكن من استعادة كامل عافيته والمنافسة مجددا على أعلى المستويات.

لكن المهاجم السويدي أكد في حسابه على موقع انستاغرام أن الحديث عن انتهاء مسيرته في غير محله بتاتا، قائلا في تعليق مع صورة لركبته "أولا، شكرا لكم على كل محبتكم ودعمكم. الجميع يعرف بأني أصبت في ركبتي وسأبتعد عن كرة القدم لبعض الوقت. سأتجاوز هذه المرحلة كأي شيء أخر وسأعود أقوى من السابق".

وختم بشيء من التحدي "سبق لي أن لعبت بقدم واحدة، وبالتالي لن يشكل الأمر أي مشكلة بالنسبة لي".

وينتهي عقد ابراهيموفيتش مع يونايتد الذي انضم اليه الصيف الماضي من باريس سان جرمان الفرنسي، في اواخر الموسم الحالي واصابته لن تصب في مصلحته لكن مورينيو رفض الدخول في هذا الجدل، مؤكدا "لا يهمني هذا الأمر في الوقت الحالي، أريد وحسب أن يستعيد اللاعب كامل عافيته وسنرى ما سيحصل".

وواصل "بصراحة أنا لست حزينا من أجل الفريق ولست قلقا من التأثير الذي سيخلفه غيابهما. لا يهمني هذا الأمر، أنا أفكر بهما وحسب، ومثل الآخرين أنا حزين للغاية".

ولم يظهر يونايتد أي تأثر بغياب ابراهيموفيتش وروخو خلال مباراة الأحد التي سمحت لفريق مورينيو بتضييق الخناق على جاره مانشستر سيتي في صراعهما على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم.