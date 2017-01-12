تشيلسي يتلقى الموافقة الحكومية لتطوير ملعبه

وأشار تشيلسي الذي حصد لقبه الخامس في الدوري في موسم 2014-2015 إلى أنه تجاوز أهم عقبة لكن هذا لا يعني بدء العمل.

وأضاف النادي: "وافقت لجنة التخطيط (في هامرسميث وفولهام) على الأمر ونحن سعداء بالحصول على الموافقة لتطوير ملعبنا التاريخي".

وتابع: "قرار اللجنة لا يعني بدء العمل. لكنها خطوة مهمة قبل الشروع في العمل والحصول على موافقات أخرى".

وشيّد الملعب الحالي في 1877 ويلعب تشيلسي عليه منذ 1905 ويسع 41600 متفرج.

واتخذت الفرق الثلاثة المنافسة لتشيلسي في لندن نفس الخطوة بزيادة سعة ملاعبها.

ويلعب أرسنال في ملعب الإمارات البالغ سعته 60 ألفاً ويقوم توتنهام هوتسبير ببناء ملعب وايت هارت لاين الجديد بنفس السعة أيضاً.

وانتقل وست هام يونايتد هذا الموسم للعب على استاد لندن الذي شيّد من أجل أولمبياد 2012.