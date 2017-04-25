بينيتيز طالب إدارة نيوكاسل توفير ميزانية للتعاقدات

ودعا بينيتز إدارة النادي إلى تخصيص ميزانية مالية للدوري الممتاز، وقال "إن الوقت حان للعمل لتأسيس فريق قوي يحافظ على موقعه".

ورأى المدرب الإسباني "إن الجميع الآن مشغولون بالاحتفالات بالصعود (إلى الدرجة الممتازة)، وهذا أمر بديهي. وسأعطي اللاعبين فترة راحة تمتد أياماً لهذه الغاية. لكن لا بد من العمل للمستقبل".

وذكّر مالك النادي مايك كونلي بأن الصعود إلى الدوري الممتاز هو بداية الطريق، وبداية فعلية لمهمته مع الفريق، بعد موسم صعب في الدرجة الأولى، ودعاه إلى الاستثمار في الفريق وبناء تشكيلة قوية.

ووجه بينيتيز الشكر للاعبين على تفانيهم وجهودهم مشيراً إلى أنه يفتخر بهم.

وأردف قائلاً: "في البداية قال البعض إنني لا أملك خبرة الدرجة الأولى الانكليزية وهذا صحيح. إلا أن إرادة اللاعبين وتعاونهم والعمل الشاق الذي بذلناه جميعاً، بالإضافة إلى دور المشجعين، جعلنا ننجز مهمتنا. ويجب أن نتذكر جميعنا هذا اليوم (الصعود إلى الدوري الممتاز)، لأنه ليس سهلاً أن تهبط درجة وتعود مباشرة الى حيث كنت".

وكان بينيتيز نجح في رهانه وأعاد فريقه نيوكاسل إلى الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم عقب الفوز على بريستون 4-1 الاثنين في المرحلة الرابعة والأربعين من دوري الدرجة الأولى.

ورداً على سؤال عن استمراره مع الفريق، قال: "في كرة القدم كل شيء ممكن. أنا سعيد للغاية للبقاء مدربا لنيوكاسل. أظهر أنصار النادي شغفاً كبيراً وهذا الأمر لعب دوراً محورياً في قراري بالبقاء هنا".

وضمن نيوكاسل إنهاء الموسم في المركز الثاني بعدما رفع رصيده الى 88 نقطة بفارق 9 نقاط أمام ريدينغ الثالث قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

وكان مدرب ليفربول وتشيلسي وريال مدريد الإسباني السابق قرر البقاء على رأس الادارة الفنية للفريق عقب هبوطه إلى الدرجة الأولى الموسم الماضي، ووقع معه عقداً لمدة 3 أعوام.

وقد استلم بينيتيز تدريب نيوكاسل في آذار/مارس 2016 في آخر 10 مباريات في الدوري وعلى الرغم من عدم خسارته في ست مباريات على التوالي لم يتمكن في النهاية من إنقاذه من شبح الهبوط.

ولحق نيوكاسل ببرايتون المتصدر والذي كان أول الصاعدين في منتصف نيسان/ابريل الحالي.

