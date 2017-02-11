بوليس يوتر العلاقة بين وست بروميتش وستوك سيتي

ووجه بوليس الذي أشرف سابقاً على ستوك سيتي، هذه الرسالة لقائد فريقه السابق بعدما اتهم الأخير وست بروميتش ألبيون بتسريب أخبار حول ايقاف سايدو بيراهينو لثمانية أسابيع بسبب سقوطه في فحص للمنشطات قبيل انتقاله إلى ستوك من وست بروميتش الشهر الماضي.

وفاز وست بروميتش على ستوك سيتي 1-صفر عندما تواجها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في الدوري الممتاز، وزعم مدرب ستوك سيتي الحالي الويلزي الأخر مارك هيوز أن بوليس بعث برسالة إلى شوكروس الاثنين نعته فيها بـ"الفاشل".

وقال هيوز بحسب ما نقلت عنه الصحف البريطانية السبت "نحن منزعجون بسبب عدة أمور. انزعجت لأن مدربهم (بوليس) اتصل براين صباح الاثنين بعد المباراة لينعته بالفاشل. لم أكن راضياً على الاطلاق عما حصل".

وتابع "كانت هناك عدة أمور غير ضرورية محيطة بالمباراة، بحسب وجهة نظرنا. كانت هناك رسالة صوتية. أنا لم أستمع اليها لكن راين لم يكن سعيداً بها على الاطلاق. حاول الاتصال (ببوليس) لكنه لم يحصل على أي جواب".

ولم يتصافح هيوز مع مواطنه بوليس بعد المباراة التي شارك فيها بيراهينو في الشوط الثاني، ليخوض بالتالي مباراته الثانية مع فريقه الجديد ستوك سيتي الذي انضم اليه الشهر الماضي مقابل 12 مليون جنيه أسترليني (15 مليون دولار) بعدما أنهى عقوبة الايقاف الصادرة بحقه نتيحة تناوله مادة محظورة غير علاجية بعيداً عن المنافسات.

وخلال مؤتمره الصحافي الجمعة، لم يأت بوليس على ذكر الرسالة الصوتية لكن المدرب الويلزي الذي أشرف على ستوك سيتي من 2002 حتى 2005 ثم من 2006 حتى 2013، اعترف بأن شوكروس حاول الاتصال به قائلاً "حاول راين الاتصال بي بعد الذي حصل (تسريب الأخبار بشأن بيراهينو وسأعاود الاتصال به".