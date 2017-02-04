“الفوز جعلنا نقترب من حصد لقب الدوري”

وعزز تشيلسي صدارته لجدول الترتيب بهذا الفوز رافعاً رصيده إلى 59 نقطة بفارق 12 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثالث برصيد 47.

وقال كونتي "كانت مباراة مهمة. أرى أرسنال أحد ستة أندية يمكنها المنافسة على لقب الدوري حتى نهاية الموسم. أن تبتعد عنهم بفارق 12 نقطة، فهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف "خلال أربعة أيام خضنا مباراتين أمام فريقين عظيمين. وأعتقد أننا نظهر أننا نستحق البقاء في صدارة جدول الترتيب".

وأكد "سعيد للغاية للاعبي الفريق. في كل مباراة يظهرون لي موقفا عظيماً ورغبة قوية للقتال والفوز بلقب الدوري هذا الموسم".