الدوري الإنكليزي: ليفربول في الواجهة بغياب الكبار الآخرين

يسعى ليفربول للاستفادة من غياب الكبار الآخرين عن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لانشغالهم بالدور ربع النهائي من الكأس، لتعزيز حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للبطولة القارية، بفارق نقطتين أمام ارسنال و4 خلف مانشستر سيتي وتوتنهام الثالث والثاني على التوالي.

وفي ظل انشغال أندية سيتي وأرسنال وتوتنهام وتشلسي المتصدر بربع نهائي كأس انكلترا، حيث حيث تلتقي مع ميدلزبره ولينكولن سيتي وميلوول ومانشستر يونايتد على التوالي، ستكون الفرصة سانحة أمام لاعبي المدرب الألماني يورغن كلوب لتعزيز موقعهم.

وتشكل مباراة بيرنلي الذي لم يحقق سوى انتصار واحد في المراحل الست الأخيرة لكنه كان أول فريق يفوز على ليفربول هذا الموسم (2-صفر على أرضه في آب/اغسطس)، "بروفة" لفريق كلوب قبل المواجهة المصيرية الأحد المقبل على ملعب مانشستر سيتي في مباراة مهمة ضمن صراع الفريقين للمشاركة في دوري الأبطال.

ويبدو ليفربول قادرا على إسقاط سيتي على رغم خوضه المواجهة خارج ملعبه، وذلك نظرا الى سجله المميز هذا الموسم ضد الكبار، فهو فاز على ارسنال مرتين وحصل على اربع نقاط من تشلسي المتصدر (فاز عليه خارج قواعده وتعادل معه في انفيلد) وتوتنهام الثاني (تعادل معه ذهابا في لندن وفاز في ملعبه) وفاز على سيتي في ملعبه وتعادل مع مانشستر يونايتد مرتين.

وتحدث كلوب بعد الفوز على أرسنال وتعويض خسارة المرحلة السادسة والعشرين أمام ليستر سيتي حامل اللقب (1-3)، مؤكدا أهمية الاستمرار في تحقيق النتائج الايجابية.

وقال "من الواضح أننا نفتقد الى الثبات في الأداء والاستمرارية لكني لا أريد التحدث عن هذا الموضوع كثيرا. نحن نعرف أن ذهنيتنا ليست موضع شك، ودائما ما نسعى لخوض مبارياتنا بالأسلوب نفسه الذي لعبنا به أمام أرسنال".

اضاف "لعبنا بعزيمة كبيرة ولا يوجد شك بأنك لن تستطيع تقديم المستوى المطلوب في حال وجود المشاكل".

وتابع "تحدثت وسائل الإعلام بأن التحديات التي واجهتنا في المباريات السابقة كانت افتقادنا الى النوعية اللازمة في الفريق. قد يكون الأمر صحيحا بالنسبة لبعض المباريات، لكن تستطيع تطوير اللاعبين وتنمية قدراتهم ليصلون الى المستوى المطلوب".

ومن جهته، طالب الهولندي جيورجينو فينالدوم الذي سجل الهدف الأخير لليفربول ضد أرسنال في الوقت بدل الضائع، زملاءه بأن يكونوا واثقين بأنفسهم لما تبقى من الموسم للتأهل الى دوري الأبطال.

وقال للموقع الالكتروني للنادي "علينا الحرص على إنهاء الموسم في أحد المراكز (الأربعة الأولى) المؤهلة. ثقتنا عالية حاليا لكن التأهل سيكون صعبا إذا واصلنا نتائجنا المتأرجحة وإن لعبنا بشكل سيء في اللقاء القادم (ضد بيرنلي). علينا تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية والثقة بأنفسنا للتمكن من إنهاء الموسم في أحد المراكز المتقدمة".

وتفتتح المرحلة السبت بلقاء ايفرتون، القطب الأزرق لمدينة ليفربول، مع ضيفه وست بروميتش البيون، كما يلعب هال سيتي مع سوانسي سيتي، وبورنموث مع وست هام يونايتد.