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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الإنكليزي: لامبرت يترك ستوك وماكلارين مدربا لكوينز بارك

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أعلن نادي ستوك سيتي اول الهابطين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الى الدرجة الاولى الجمعة ان مدربه الاسكتلندي بول لامبرت ترك منصبه بعد 4 أشهر من استلام المهمة.

AFP

وأوضح النادي ان لامبرت الذي كان خلف الويلزي مارك هيوز في كانون الثاني/يناير، انفصل عن الفريق "باتفاق مشترك".

وبات لامبرت رابع مدرب يخسر منصبه هذا الاسبوع بعد كارلوس كارفاليال (سوانسي سيتي) وسام ألاردايس (ايفرتون) والاسكتلندي ديفيد مويز (وست هام يونايتد).

وهبط ستوك ووست بروميتش ألبيون وسوانسي سيتي الى الدرجة الاولى.
من جهة اخرى، اعلن كوينز بارك رينجرز صاحب المركز السادس عشر في دوري الدرجة الاولى تعاقده مع المدرب السابق للمنتخب الانكليزي ستيف ماكلارين لمدة موسمين.

وكان ماكلارين اقيل من منصبه مدربا لمنتخب الاسود الثلاثة عام 2007 بعدما فشل في قيادته الى كأس أوروبا 2008. كما أقيل في آذار/مارس 2017 من تدريب دربي كاونتي من الدرجة الاولى، وهو المصير ذاته التي واجهه عقب هبوط نيوكاسل من الدوري الممتاز موسم 2015-2016.                                   

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