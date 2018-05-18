الدوري الإنكليزي: لامبرت يترك ستوك وماكلارين مدربا لكوينز بارك

وأوضح النادي ان لامبرت الذي كان خلف الويلزي مارك هيوز في كانون الثاني/يناير، انفصل عن الفريق "باتفاق مشترك".

وبات لامبرت رابع مدرب يخسر منصبه هذا الاسبوع بعد كارلوس كارفاليال (سوانسي سيتي) وسام ألاردايس (ايفرتون) والاسكتلندي ديفيد مويز (وست هام يونايتد).

وهبط ستوك ووست بروميتش ألبيون وسوانسي سيتي الى الدرجة الاولى.

من جهة اخرى، اعلن كوينز بارك رينجرز صاحب المركز السادس عشر في دوري الدرجة الاولى تعاقده مع المدرب السابق للمنتخب الانكليزي ستيف ماكلارين لمدة موسمين.

وكان ماكلارين اقيل من منصبه مدربا لمنتخب الاسود الثلاثة عام 2007 بعدما فشل في قيادته الى كأس أوروبا 2008. كما أقيل في آذار/مارس 2017 من تدريب دربي كاونتي من الدرجة الاولى، وهو المصير ذاته التي واجهه عقب هبوط نيوكاسل من الدوري الممتاز موسم 2015-2016.