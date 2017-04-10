الدوري الإنكليزي: كونتي يدعو لاعبيه لعدم الاسترخاء

وفاز تشيلسي 3-1 على بورنموث السبت ليحافظ على فارق السبع نقاط الذي يفصله عن توتنهام صاحب المركز الثاني لكن سلسلة انتصارات الأخير المتتالية التي بلغت ست مباريات وضعت الضغوط على المتصدر لمواصلة حصد النقاط.

وأبلغ كونتي وسائل إعلام بريطانية "من المهم الآن في كل مباراة محاولة الفوز بالثلاث نقاط ومن بينها المواجهة في أولد ترافورد.

نعلم أن هذه المباراة ستكون صعبة جداً لكننا في حالة جيدة ويملك اللاعبون الثقة اللازمة".

ويعتقد كونتي ان توتنهام لديه مباراة أسهل مطلع الأسبوع المقبل حيث سيستضيف بورنموث صاحب المركز 15.

ويدرك المدرب الإيطالي أيضاً أن يونايتد صاحب المركز الخامس سيحرص على الفوز على صاحب الصدارة لمواصلة الضغط من أجل إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل.

وقال كونتي "إذا ما قارنت بين المباراتين فإننا نواجه يونايتد خارج الأرض بينما سيلعب توتنهام على أرضه أمام بورنموث، أعتقد أن مهمة توتنهام ستكون أسهل للخروج بنقاط في ملعبهم".



وتابع "أعتقد أن مانشستر يونايتد يملك حافزاً قوياً لأنهم سيلعبون أمام تشيلسي .. نعلم أن جدول مبارياتنا بالغ الصعوبة، استمتعنا بموسم جيد لكن نود أن ننهيه بشكل ممتاز. حتى يصبح موسماً عظيماً ولكتابة التاريخ نحتاج إلى الفوز".

وتفوق تشيلسي على يونايتد مرتين هذا الموسم عندما فاز 4-0 في ستامفورد بريدج في اكتوبر تشرين الاول و1-0 في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنكليزي الشهر الماضي. لكن آخر انتصار له في الدوري في أولد ترافورد يعود إلى 2013.

من جهته قال إيدن هازارد جناح منتخب بلجيكا إن تشيلسي يعرف جيداً ما الذي يتعين عليه فعله للفوز بلقب الدوري لكنه سيتلفت حوله بحذر نظراً لأن توتنهام هوتسبير يواصل بلا هوادة مطاردة المتصدر.

وأبلغ هازارد موقع النادي "ينتظرون منا إهدار النقاط لكن إذا قمنا بعملنا فأننا سنفوز باللقب في النهاية.

"يتعين أن نكون في كامل جاهزيتنا لأنه في إنكلترا لا يمكن أن تتوقع أبداً النتائج. قد تخسر النقاط أمام أي فريق، لكننا فريق يتحلى بالاحترافية. نعرف جيداً ما الذي يتعين علينا القيام به لنصبح أبطالاً. عندما نشاهد ما يقدمه توتنهام فإننا نعرف أن مهمتنا لم تنته بعد. اقتربنا خطوة لكن تتبقى لنا سبع مباريات ويجب أن نكون في كامل الاستعداد لأي شيء".