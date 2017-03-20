الدوري الإنكليزي: سيتي يعاقب لعدم انضباطية لاعبيه

وقال الاتحاد "بدا واضحا انه في الدقيقة 50 تقريبا لم يستطع مانشستر سيتي السيطرة على تصرفات لاعبيه" بعد ان احتسب الحكم مايكل اوليفر ركلة جزاء لصالح ليفربول افتتح منها التسجيل.

ويملك مانشستر سيتي حتى الساعة 18,00 بتوقيت غرينيتش من يوم الخميس للرد على هذه التهمة.

وكان الاتحاد فرض غرامة بمبلغ 20 ألف جنيه استرليني (23 ألف يورو، 25 ألف دولار)، على مانشستر يونايتد بعد قبوله التهمة الموجهة اليه بعدم تمكنه من السيطرة على لاعبيه خلال مباراة الإثنين الماضي ضد تشلسي في ربع نهائي مسابقة الكأس.

وفرضت هذه الغرامة على يونايتد الذي تنازل عن لقب الكأس بخسارته المباراة صفر-1، لأن عددا من لاعبيه أحاطوا بالحكم أوليفر نفسه ودخلوا في مشادة كلامية معه بسبب طرده زميلهم الإسباني أندير هيريرا في الدقيقة 35 .

وتعرض الحكم اوليفر الذي احتسب ركلة جزاء بعدما خاشن الفرنسي غايل كليتشي المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لنفس الموقف للمرة الثانية في اسبوع واحد.