التعادلات تُكدّر نفسية مورينيو

وتعادل مانشستر يونايتد السبت سلبياً مع وست بروميتش ألبيون على استاد أولد ترافورد ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز، وهو التعادل رقم 11 للفريق هذا الموسم.

ولا يزال يونايتد يبتعد بفارق أربع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في ثماني من بين أخر 12 مباراة بالدوري على استاد أولد ترافورد.

وتحسر المدرب البرتغالي على عدم قدرة فريقه على الاجهاز على المنافس.

وقال مورينيو: "تعادلنا كثيراً هذا الموسم. لم نتمكن من تسجيل أي هدف رغم حالات الانفراد..، "نتفوق على الجميع في أسلوب اللعب واتجاهه والاستحواذ والابداع والطموح لكننا تعادلنا كثيراً".

واستحوذ يونايتد على الكرة بنسبة 75 في المئة أمام ألبيون بقيادة مدربه توني بوليس.

ورغم أن أصحاب الأرض سددوا 18 مرة على المرمى مقابل ثلاث مرات للمنافس فانهم لم يستطيعوا اختراق دفاع وست بروميتش.

وظهر مدى اعتماد الفريق على زلاتان ابراهيموفيتش، الذي سجل 15 من بين 43 هدفاً ليونايتد هذا الموسم، وذلك بمجرد غيابه اليوم.

وفي ظل ايقاف المهاجم السويدي عن مباراة اليوم فشل خط هجوم الفريق في ايجاد حلول لأداء وست بروميتش الدفاعي المحض.

ولخص مورينيو ما حدث بالقول: "أحد الفريقين امتلك الكرة والأخر لا. أحدهما حاول الفوز والأخر سعى للتعادل."