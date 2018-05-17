الاردايس "خائب" لإقالته من ايفرتون

وكان ايفرتون قرر الأربعاء التخلي عن خدمات الاردايس، بعد 6 أشهر فقط من تعيينه، برغم نجاحه في تجنيب الفريق الهبوط الى الدرجة الأولى وإنهاء الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم في وسط الترتيب.

وتعاقد ايفرتون مع الاردايس (63 عاما) العائد عن اعتزال التدريب بدلا من الهولندي المقال من منصبه رونالد كومان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن اسلوب لعبه لم يلق رواجا لدى جماهير النادي ومهاجم الفريق واين روني الذي أشيع أنه هدد بالرحيل في حال بقاء المدرب السابق للمنتخب الإنكليزي.

لكن الاردايس عبر عن انزعاجه من سماع خبر اقالته في الاعلام قبل ابلاغه رسميا "انا متفاجىء بكيفية حصولها. بدا لي كأنها محسومة في وسائل الاعلام قبل ان التقي فرهاد (موشيري، مالك النادي)".

واضاف في حديث اذاعي "خاب املي قليلا. ليس بمقدوري القول من كان ضالعا في ذلك، لكن امرا دقيقا مثل ذلك يجب ان يبقى سريا".

واضاف الاردايس ان جماهير النادي وقفت معه بعدما انتشل الفريق الى المركز التاسع في البرميرليغ "اعتقد انه كان هناك المزيد من جماهير ايفرتون السعداء بما قمنا به".

ويعتقد بأن المدرب السابق لهال سيتي وواتفورد، البرتغالي ماركو سيلفا المرشح الأوفر حظا لخلافة الاردايس، لا سيما أنه كان الخيار الأول لمالك النادي موشيري حين أقيل كومان من منصبه.



