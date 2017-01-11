الاتحاد الإنكليزي يتهم مانشستر سيتي بمخالفة قواعد مكافحة المنشطات

وأشار الاتحاد في بيان مقتضب على موقعه الرسمي: "وجهت إلى مانشستر سيتي تهمة مخالفة قواعد الاتحاد الإنكليزي المتعلقة بمكافحة المنشطات".

أضاف: "يعتقد بأن النادي فشل في تزويد معلومات دقيقة بخصوص مكان التواجد، مخالفا البند 14 (دي). أمام سيتي حتى 19 كانون الثاني/يناير للرد على التهمة الموجهة إليه".

وتنص قاعدة "مكان التواجد" على ضرورة أن يزود النادي الاتحاد الإنكليزي بمكان تواجد اللاعب في حال غيابه عن حصة تمرينية مقررة سابقا، كما يتوجب عليه إعلام الاتحاد بمكان اللاعب في حال ترك الأخير الحصة التدريبية قبل انتهائها.

وعلى النادي أن يزود الاتحاد بمكان اللاعب في حال غيابه عن التمارين الجماعية من أجل التمرن وحيدا.

وتنص القاعدة، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد، أنّ على اللاعب أن يملأ استمارة تتضمن اسمه وناديه وعنوانا مع الزمن الذي سيتواجد خلاله في هذا العنوان أقله لمدة ساعة من اليوم الذي سيغيب فيه عن التمارين. وفي حال لم يقم اللاعب بذلك أو لم تكن معلوماته دقيقة، سيعني ذلك تهربه من فحص المنشطات ما قد يؤدي إلى إيقافه.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية أن سيتي خالف هذه القاعدة لأنه لم يعلم الاتحاد بقرار تغيير موعد حصة تدريبية.

وفي حال وجد سيتي مذنبا، فمن المرجح أن يغرم ماليا وحسب دون أن تفرض عليه عقوبات أقسى تؤثر على نتائجه الفنية.

والمسألة تتعلق بمخالفة قواعد الاتحاد الإنكليزي فقط، ولا اختصاص فيها للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) أو الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات، لأن قوانينهما لا تشمل مخالفات الفرق.