الإصابة تهدد ما تبقى من موسم مانيه

وتعرض اللاعب السنغالي (24 عاما) لإصابة في الركبة خلال المباراة، التي فاز فيها فريقه يوم الأحد الماضي 3-1 على ايفرتون، ولذلك سيغيب عن لقاء اليوم أمام بورنموث، كما قد يغيب عن باقي مباريات الموسم أيضا، حسبما صرح كلوب للموقع الرسمي لنادي ليفربول على الانترنت.

وقال كلوب: "الأمر ليس محسوما مئة بالمئة، علينا أن ننتظر قليلا"، في إشارة إلى ضرورة انتظار نتائج الفحوصات الطبية، التي سيخضع لها ماني، الذي يعاني من تورم في الركبة، لتحديد مدة غيابه بشكل دقيق.

وبالإضافة إلى ماني، يعاني ليفربول من غياب لاعبين آخرين للإصابة أيضا مثل جوردان هيندرسون وآدام لالانا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنكليزي، بفارق عشر نقاط عن تشيلسي المتصدر.