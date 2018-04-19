إيقاف ألونسو ثلاث مباريات بسبب الخشونة

وأصدر الاتحاد بيانا أكد فيه ان "ماركوس ألونسو سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة لتشيلسي بعدما توصلت لجنة السلوك المستقلة إلى قناعة بأنه ارتكب مخالفة عنيفة ضد لاعب ساوثمبتون شاين لونغ".

وفي المباراة التي أقيمت السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإنكليزي، بدا أن ألونسو قام بالدوس على رجل لونغ، لكن حكم المباراة مايك دين لم يحتسب مخالفة.

وسيغيب المدافع الإسباني الدولي بالتالي عن مباراة تشيلسي وبيرنلي المقررة مساء اليوم، ونصف نهائي كأس إنكلترا ضد ساوثمبتون الأحد المقبل بالإضافة الى مباراته خارج ملعبه ضد سوانسي سيتي.

وكان ألونسو (27 عاما) اللاعب الوحيد من تشيلسي حامل لقب الموسم الماضي، الذي اختير ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنكليزي لموسم 2017-2018.