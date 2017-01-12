إبراهيموفيتش يرسم أهدافه مع يونايتد

وأشار النجم السويدي إلى أنه حقق جميع أهدافه الشخصية باللعب في بطولة الدوري الإنكليزي.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي على الانترنت: "لا، أنا لا أطارد أحداً، أنا أطارد لقب الدوري الإنكليزي، هذا هو هدفي، الأهداف الشخصية تأتي في إطار الهدف العام لأنها تعتبر مكافأة بالنسبة لكل لاعب".

وأضاف: "إذ تحقق الهدف الجماعي، ستتحقق الأهداف الفردية أيضاً، أحاول مساعدة الفريق والقيام بما أبرع فيه، تسجيل الأهداف واللعب بشكل جيد وخلق الفرص لزملائي، أعرف أنني سأساعد فريقي إذا ظللت أقوم بهذا، نفس الأمر يحدث معهم فهم يساعدونني أيضاً".

واستطرد قائلاً: "ليس لدي أهداف فردية، لأنني حققتها بالفعل، لم يكلفني الأمر سوى ثلاثة أشهر لأغزو الكرة الإنكليزية".

ويرى إبراهيموفيتش أن مانشستر يونايتد لا يمكنه التخلي عن صراعه على لقب الدوري الإنكليزي، وخاصة أن فوزه على نظيره ليفربول في المباراة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد المقبل ستقربه من هذه الغاية.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيقلص الفارق بينه وبين ليفربول إلى نقطتين، إذا حقق الفوز في المباراة المقبلة بينهما، ولكن النجم السويدي يرى أن الصراع على لقب البطولة سيستمر حتى نهاية الموسم.