إبراهيموفيتش يتوجه إلى منتقديه بكلمات قاسية

وكان انتقال المهاجم الدولي السابق (35 عاماً) إلى الدوري الممتاز قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي، قوبل بمخاوف من قدرته على التأقلم، وهو في هذه السن، مع دوري يعد من الأكثر تطلباً بدنياً، إلا أنّ إبراهيموفيتش سجل 17 هدفاً في 27 مباراة مع "الشياطين الحمر" في كلّ المسابقات، وساهم في تحسن نتائجه مؤخراً.

وقال السويدي في تصريحات نشرتها صحف إنكليزية: "شعوري جيد، لا أعرف كم سنة تتبقى لي، لكنني أستمتع بكرة القدم".



أضاف: "قدمت إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في وقت اعتقد الجميع أنّه لن يكون ممكناً، لكن كالعادة، جعلتهم يبتلعون ألسنتهم، الأمر يمنحني الطاقة، صدقوني، لأن هؤلاء يتلقون الأموال للتفوه بالهراء، وأنا أتلقى الأموال لأزاول اللعبة بقدمي، هذا ما أستمتع به".



وأشار إلى أنّه تلقى مراراً عروضاً من أندية إنكليزية، إلا أنّه أراد "القدوم عندما اعتقد الجميع أنني انتهيت".



وحظي إبراهيموفيتش في نهاية عام 2016، بفرصة معادلة رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتسجيله هدفه الحادي والخمسين في السنة، إلا أن الهدف الذي سجله إبراهيموفيتش أأمام ميدلسبروه السبت، في المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1، ألغاه الحكم بداعي وجود خطأ.



وانتقد إبراهيموفيتش بشدة قرار الحكم لي مايسون، قائلاً: "لا أعرف لماذا أطلق صافرته، بداية منحني الهدف، وبعد 30 ثانية غير رأيه. لم يكن ثمة الكثير الذي يمكنني قوله له" خشية نيل إنذار.

