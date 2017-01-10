أنباء عن اتفاق بين اليونايتد وإيفرتون بخصوص شنايدرلين

وانضم شنيدرلين (27 عاماً) إلى اليونايتد في تموز/يوليو 2015 قادما من ساوثهامبتون مقابل 25 مليون استرليني.

وشارك شنيدرلين في 47 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إليه، لكنه شارك في 8 مباريات فقط تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتأتي صفقة شنايدرلين بعد ثلاثة أيام فقط من مطالبة رونالد كومان المدير الفني لإيفرتون، بضرورة التحرك بقوة في سوق الانتقالات الشتوية لدعم صفوف الفريق.