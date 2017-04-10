أرقام آلي المميزة تزيد احتمالات خروجه من توتنهام

وخطف لاعب وسط توتنهام الأضواء بعدما سجل 16 هدفاً هذا الموسم وأثبت أنّه من اللاعبين المحوريين في مسيرة فريقه الرائعة حيث يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الممتاز.

وأثار مستواه الرائع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية ما دفع وسائل إعلام بريطانية إلى القول إنّ توتنهام سيجد صعوبة كبيرة في الإبقاء عليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبدأ البعض يشبهه بمايكل أوين ووين روني أثناء فترة شبابهما ومما يعزز هذا التشبيه قدراته فيما يتعلق بصناعة وتسجيل الأهداف حيث بات يتفوق على جميع أقرانه دون 21 عاماً في أكبر خمس مسابقات للدوري في أوروبا.

وهذا الموسم سجل لي 16 هدفاً وصنع خمسة أهداف (إجمالي 21 هدفاً تسجيلاً وصناعة) طبقاً لموقع أوبتا للإحصاءات ما يضعه في المقدمة.

وعندما قيل لماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام عن آلي الذي سجل وصنع أهدافاً في الدوري الممتاز (40) أكثر من ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وبول سكولز وكريستيانو رونالدو قبل سن الـ21 رد قائلاً "إنه أمر لا يصدق، يملك قدرات خاصة، إنه لاعب مختلف عن كل اللاعبين الذين يلعبون حالياً في مثل سنه".

وتابع: "يملك خبرة وطاقة كبيرة ويتمتع بشخصية وقدرات عالية، أعتقد أنّه لاعب مميز جدا".

ولعب بوكيتينو دوراً كبيراً في تطور آلي بعدما اعتمد عليه في أكثر من دور في وسط الملعب دفاعاً وهجوماً وأشركه هذا الموسم في مركز متقدم ليدعم المهاجم هاري كين.

وناسب هذا الدور اللاعب المهاري السريع ليشيد به بوكيتينو.

وقال: "إنّه لاعب رائع، فتى رائع، يتمتع بشخصية محبوبة وقدرات كبيرة ولا يزال صغيراً في السن وأمامه الكثير من الوقت للتطور، وأمامه فرصة للتعلم، يتطور يوماً بعد آخر ويصبح أكثر نضجاً، قدراته تتطور وشخصيته أيضاً".