أرسنال يجدد عقود الثلاثي جيرو وكوكولين وكوسييلني

ولم يعط أرسنال أي تفاصيل عن العقود الجديدة للثلاثي، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أنها "عقود طويلة الأجل".

ويلعب المهاجم جيرو (30 عاماً) في أرسنال منذ 2012 وسجل 24 هدفاً مع الفريق على مستوى جميع المسابقات في الموسم الماضي وتسعة أهداف هذا الموسم، من بينها هدف "العقرب" الشهير الذي سجله في شباك كريستال بالاس في اليوم الأول من 2017.

وانضم المدافع كوسييلني (31 عاماً) إلى أرسنال في 2010، وكتب اليوم عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عقده يمتد حتى 2020، أما لاعب الوسط كوكولين (25 عاماً) فقد انضم لأرسنال وهو ناشئ وأصبح من العناصر الأساسية في الفريق.

وقال الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال "نشعر بالسعادة لأن ثلاثة من اللاعبين المهمين في فريقنا جددوا عقودهم لفترة طويلة".

وأضاف "فرانسيس سجل قفزة فنية هائلة في السنوات القليلة الماضية لأنه يركز في كل يوم، جيرو أصبح يمتلك خبرة كبيرة في كرة القدم الآن، وأصبح لاعباً متكاملاً أكثر وأكثر منذ انضمامه لنا، لوران بكل تأكيد لاعب محوري في فريقنا، أعتقد أنه أحد أفضل المدافعين في العالم حالياً، بشكل عام هي أخبار رائعة لنا".

ويسعى أرسنال صاحب المركز الخامس بالدوري الإنجليزي، والذي يلاقي بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، أيضاً لتجديد عقد التشيلي أليكسيس سانشيز والألماني مسعود أوزيل، حيث ينتهي عقديهما العام المقبل.