نيوكاسل ينتزع الصدارة من برايتون بفوز مثير

انتزع نيوكاسل فوزاً ثميناً من منافسه العنيد برايتون بهدفين مقابل هدف الثلاثاء في إطار المرحلة ال34 من دوري الدرجة الأولى الإنكليزي لكرة القدم، فارتقى فريق المدرب الإسباني الشهير رافاييل بينيتيز إلى الصدارة فيما تراجع برايتون للمركز الثاني.

أقيمت المباراة على ملعب ويذدين ستاديوم معقل برايتون وتقدم غلين موراي في الدقيقة 14 لأصحاب الأرض فيما تعادل محمد ديامي لنيوكاسل في الدقيقة 80 وبعد 9 دقائق تمكن ايوزي بيريز من إهداء هدف الفوز الهام لنيوكاسل.

وارتقى نيوكاسل إلى الصدارة برصيد 73 نقطة متفوقاً بنقطتين خلف برايتون الذي تراجع لمركز الوصافة,

وفي إطار المرحلة ذاتها فاز أستون فيلا على بريستول (2-0) وبلاكبيرن روفرز على ديربي كاونتي بهدف دون رد.