نوريتش سيتي يستغني عن 7 لاعبين

المدافع باسونغ (30 عاماً) خاض 15 مباراة دولية مع الكاميرون والحارس رودي الذي لعب لمنتخب إنكلترا في 2012 بين سبعة لاعبين اجمالاً انفصل عنهم نوريتش الذي يحتل المركز الثامن في الترتيب.

ومن بين المغادرين أيضاً لاعب وسط منتخب الكونغو الديمقراطية يوسف مولومبو والمدافع الاسكتلندي ستيفن ويتاكر والمهاجم صاحب 58 مباراة دولية كايل لافيرتي الذي سجل سبعة أهداف في حملة تأهل أيرلندا الشمالية إلى بطولة أوروبا 2016.

ويعيد نوريتش هيكلة تشكيلته منذ الهبوط من الدوري الممتاز في 2016.