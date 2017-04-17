زولا يستقيل من تدريب بيرمنغهام الإنكليزي

وشكل تعيين الدولي الإيطالي السابق البالغ من العمر 50 عاماً، من قبل المالكين الصينيين للنادي الإنكليزي، مثار جدل كونه استبدل المدرب غاري رويت الذي كان النادي في إشرافه يحتل مركزاً جيداً في الدرجة الأولى، وقريباً من المنافسة على أحد المراكز التي تخوله المشاركة في ملحق التقدم إلى الدوري الانكليزي الممتاز.

إلا أنه منذ تعيين زولا في كانون الأول/ديسمبر، اقترب النادي من منطقة الهبوط للدرجة الأدنى.

وأتت استقالة زولا في أعقاب خسارة بيرمنغهام الإثنين أمام ضيفه بورتون (صفر-2)، ما جعله بعيداً بثلاث نقط فقط عن منطقة الهبوط.

وأكد النادي عبر حسابه على موقع "تويتر" نبأ الاستقالة.

وهي المرة الثالثة يتولى زولا مهام تدريبية في إنكلترا بعد ناديي واتفورد ووست هام يونايتد.