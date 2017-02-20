هدف رائع يساعد ملقا في الفوز على لاس بالماس

وانتصر ملقا 2-1 على لاس بالماس في المرحلة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل الواعد فورنالس (20 عاماً) هدف التعادل (27) من كرة ساقطة وهو في وضعية صعبة بعد أن افتتح الأوروغوياني ليموس التسجيل من ركلة حرة مباشرة (19).

وأضاف البرازيلي تشارليس الهدف الثاني (35) الذي حافظ عليه ملقا رغم لعبه منقوصاً منذ الدقيقة السبعين إثر تلقي خوسيه رودريعيز الإنذار الأصفر الثاني وطرده.

وصار رصيد ملقا 26 نقطة في المركز الثالث عشر خلف لاس بالماس مباشرة (28 نقطة).