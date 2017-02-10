هدف إسبانيول الرائع لا يجنبه الخسارة من ريال سوسييداد

وافتتح ريال سوسييداد التسجيل إثر كرة بينية أرسلها إينيغو مارتينيز خلف الدفاع تلقفها المكسيكي كارلوس فيلا وأطلقها من عند نقطة الجزاء في أسفل الزاوية اليمنى (26).

وأدرك اسبانيول التعادل بفضل الباراغوياني هرنان بيريز الذي سجّل هدفاً استثنائياً بمراوغته لاعبين في مساحة ضيقة قبل أن يضع الكرة في سقف الشباك (35).

وفي الشوط الثاني، منح آسيير ياراماندي الفوز للضيوف بتسديدة قوية من خارج المنطقة (61).

ورفع ريال سوسييداد رصيده إلى 41 نقطة وبات قبل 16 مرحلة من نهاية الموسم الحالي على بعد 7 نقاط فقط من معادلة رصيده في كامل الموسم الماضي حين حلّ تاسعاً في الجدول النهائي للترتيب.

وتقدم ريال سوسييداد بفارق نقطتين على أتلتيكو مدريد الذي يستقبل الأحد سلتا فيغو العاشر في مهمة صعبة، في حين وقف رصيد إسبانيول عند 32 نقطة.