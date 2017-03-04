ميسي يمنح برشلونة جرعة من الثقة قبل صدام سان جيرمان

قبض برشلونة حامل اللقب على صدارة الدوري الإسباني مجدداً بخماسية نظيفة في مرمى ضيفه سلتا فيغو بعد ساعات من انتقالها إلى غريمه ريال مدريد الفائز بسهولة على مضيفه أيبار 4-1 السبت.

ففي المرحلة السادسة والعشرين، لم يفوّت برشلونة فرصة استضافة سلتا فيغو ليضمن بقاءه في الصدارة للأسبوع الثاني على التوالي.

ويولّي برشلونة أهمية كبيرة للإحتفاظ بلقبه بعد أن تلقى ضربة موجعة في مواصلة المنافسة في دوري أبطال أوروبا بخسارته القاسية برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن النهائي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة، بفارق نقطة أمام ريال مدريد، الذي يمتلك مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو بالذات.

وانتزع الفريق الكاتالوني الصدارة في المرحلة الماضية التي كانت حافلة، فسحق فيها سبورتينغ خيخون 6-1، واستفاد من تعادل ريال مدريد المتصدر السابق مع ضيفه لاس بالماس 3-3 بعد أن كان متأخراً 1-3 قبل أن ينقذه مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة.

هذا فضلاً عن إعلان مدرب برشلونة ونجمه الدولي السابق لويس إنريكه بعد المباراة أنه سيترك منصبه في نهاية الموسم.

وكانت الأفضلية لبرشلونة منذ بداية المباراة، حيث كاد يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة عشرة لكن القائم الأيسر أبعد الكرة مرتين، الأولى للأوروغوياني لويس سواريز والثانية للأرجنتيني ليونيل لميسي.

لكنّ ميسي قام بمجهود فردي رائع بعد خمس دقائق حين انطلق بالكرة من منتصف الملعب وناور المدافعين لدى وصوله إلى مشارف المنطقة قبل أن يسدّد كرة بيسراه استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف البرازيلي نيمار هدفاً رائعاً أيضاً حين تلقى تمريرة من ميسي داخل المنطقة فتابعها "ساقطة" من فوق الحارس بلمسة واحدة قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

استمر مد الفريق الكاتالوني في الشوط الثاني فسجل ثلاثة أهداف أخرى عبر الكرواتي إيفان راكيتيتش (57) والفرنسي صامويل أومتيتي (61) وميسي (65)، هذا الأخير الذي عزّز صدارته لترتيب هدافي الدوري برصيد 23 هدفاً.