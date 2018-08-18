وكان بإمكان برشلونة تحقيق الفوز بنتيجة أكبر إلا أن لاعبيه أضاعوا الكثير من الفرص في مباراة سيطروا عليها طولاً وعرضاً.



وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 64 ليفتتح التسجيل عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من ضربة حرة أرضية جميلة، مسجلا الهدف رقم ستة آلاف لبرشلونة في الدوري.

وضاعف البرازيلي فيليب كوتينيو الأرقام بتسديدة لولبية إلى يمين الحارس من داخل المنطقة (83).

وأبى ميسي توديع المباراة من دون هز الشباك مجددا، فاخترق المنطقة مستلما تمريرة الاوروغوياني لويس سواريز بصدره قبل أن ينهيها في المرمى (90+2).

وخاض ميسي مباراته الأولى في الدوري بعد تعيينه قائدا للفريق اثر رحيل لاعب الوسط الموهوب أندريس إنييستا إلى الدوري الياباني.

وكان برشلونة استهل موسمه بفوزه على أشبيلية 2-1 في الكأس السوبر.

أهداف المباراة: برشلونة 3-0 ألافيش

د90+2- ليونيل ميسي يسجل الهدف الثالث لبرشلونة حين استلم كرة أمامية متوسطة داخل المنطقة فروضها بحرفنة ومن ثم أسكنها الشباك.

د83- كوتينيو يضاعف النتيجة إذ استلم الكرة على باب المنطقة فانطلق مراوغا كل من قابله ثم أودع الكرة في شباك ألافيش كما حلا له معززااً تقدم فريقه.

د63- ليونيل ميسي يمنح برشلونة التقدم بركلة حرة نفذها بحرفية كبيرة أسفل حائط الصد، علماً أنه كان أصاب العارصة من ضربة ثابتة أخرى في الشوط الأول.