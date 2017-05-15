ملخص مباراة ريال مدريد اليوم: جمال الشريف يخيّب آمال الكاتالونيين !

ريال مدريد وبرشلونة استمرا في السباق نحو اللقب مع أفضلية المباراة المؤجلة لريال مدريد. الفريقان حققا الفوز في المرحلة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث أبدع الكل من رونالدو وسواريز ونيمار ليحقق كل من الملكي والكاتالوني انتصارين ساحقين على اشبيليه ولاس بالماس بنتيجة واحدة 4-1.

ريال مدريد سجل هدفاً أول مثيراً للجدل، ما زال انصار برشلونة يعتبرونه غير شرعي، خصوصاً ان فريق انريكي ينتظر سقوطا مدريديا بفارغ الصبر. هدف ناتشو أثار جدلاً واسعاً بالإضافة إلى هدف لبرشلونة أيضاً يبدو حوله بعض اللغط.

وأدلى الشريف بدلوه مستنداً إلى القانون مؤكداَ أن هدف ريال مدريد صحيح مفنداً الأسباب التي دعته للقول إن الهدف لا غبار قانوني عليه، مذكراً بحالات مماثلة حصلت معه أثناء التحكيم في مونديال 1994.

اذا الخبير التحكيمي لدى beIN SPORTS الكابتن جمال الشريف يفنّد الحالات التحكيمية لمباراة ريال مدريد مع إشبيلية ومباراة لاس بالماس مع برشلونة ويسلط الضوء على هدف ناتشو و الهدف الثالث لبرشلونة من رأسية لنيمار . كل التفاصيل في الفيديو المرفق.