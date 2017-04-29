مكر رونالدو لا يمر على حكم ريال مدريد وفالنسيا وكاسيميرو ينقذه من العقوبة

إعداد - مازن الريس

وتعمّد رونالدو تلقي بطاقة صفراء في أكثر من مناسبة كي يغيب عن مباراة ريال مدريد ومضيفه غرناطة في المرحلة المقبلة، حيث يمتلك حالياً أربعة إنذارات صفراء، ويحرم من اللعب لمباراة عندما يحصل على خمس بطاقات وفقاً للقوانين المعتمدة.

وسجّل رونالدو الهدف الأول (27) في مباراة ريال مدريد وضيفه فالنسيا التي أقيمت ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني، لكنه أهدر ركلة جزاء (57) كادت أن تكلف فريقه غالياً بعد تعديل النتيجة من قبل باريخو (82)، حيث سجّل البرازيلي مارسيلو هدف الفوز (86).

وسدّد البرتغالي كريستيانو رونالدو الكرة بعد صافرة الحكم لوجود تسلل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، لكن الحكم تجاهل تصرف رونالدو الذي يستحق عليه بطاقة صفراء.

وجرّب رونالدو الحصول على البطاقة الصفراء مرة جديدة في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة، حيث طلب من كروس ترك تنفيذ ركلة حرة له متقصداً التأخر بتنفيذها كي ينال البطاقة الصفراء على تأخير اللعب لكن كاسيميرو أنقذ زميله من البطاقة.

ويعتبر تصرف كاسيميرو ذكياً (بغض النظر إن كان عن قصد أو لا) نظراً للخوف على رونالدو من تلقي عقوبة أقسى من البطاقة الصفراء في مكاتب الاتحاد الإسباني بسبب وضوح تعمده نيل البطاقة الصفراء الثانية في المرة الثانية، وهو ما يمنعه الاتحاد الإسباني بشدة.

وتأتي أهمية محاولة رونالدو لتلتقي بطاقة صفراء لصعوبة المباراة التي سيلعبها ريال مدريد بعد غرناطة، وهي إشبيلية، مما يعني غياب رونالدو عنها في حال تلقيه لإنذار أمام غرناطة.

ويملك ريال مدريد 81 نقطة في الصدارة حالياً بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الذي يواجه إسبانيول السبت.