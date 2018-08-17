

وفرضت مباراة برشلونة وألافيش نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لعراقة برشلونة الذي يملك شعبية كبيرة في العالم.

ويحتاج برشلونة لأن يلعب بتركيز كبير وبهدوء خاصة وأنّ مثل هذا النوع من المباريات قد يخضع لعنصر المفاجأة.

مباراة برشلونة - مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وألافيش مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن برشلونة يدخل بمعنويات عالية عقب سوق انتقالاته المميز.

مباراة برشلونة وألافيش سبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 3 باللغة العربية في تمام الساعة 11.15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة برشلونة عبر الإنترنت

وستبث مباراة برشلونة على الإنترنت عبر beIN CONNECT التي توفر نقلاً بتقنية فائقة الجودة، إذ يمكنكم مشاهدة المباراة على الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة التلفاز الذكية ومختلف الأجهزة المحمولة.

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