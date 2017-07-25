ماركا: رونالدو لن يترك النادي الملكي

وصرح رونالدو لصحيفة ماركا التي سألته في شنغهاي حيث يمضي عطلته: "إحراز القاب مهمة مع فريقي الموسم الماضي كان رائعا، مثل الجوائز الفردية، تكرار ذلك مرة أخرى سيكون أمرا جيدا".

ووضعت "ماركا" بهذه الطريقة حدا للشائعات التي أطلقتها صحيفة "او غلوبو" البرتغالية في حزيران/يونيو الماضي عندما أشارت إلى أن رونالدو لا يشعر أن بطل إسبانيا وأوروبا لم يدعمه بما فيه الكفاية في صراعه مع سلطات الضرائب.

ووجه القضاء الإسباني لرونالدو تهمة التهرب الضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو من خلال كيان شركة أنشئت في 2010 لإخفاء العائدات التي يحصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور من أمام سلطات الضرائب.

وكان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أكد عقب انتشار شائعات رحيل نجمه أن "رونالدو أقوى بكثير منا جميعا والاكثر أهمية بين الموجودين هنا"، مضيفا: "لا يروق لي عندما لا يتم احترام براءة شخص كان لديه سلوك مثالي".

وسيمثل رونالدو (32 عاما) أمام قاضي التحقيق في 31 تموز/يوليو الحالي للاستماع اليه في هذه القضية.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد استبعد الجمعة بشكل قاطع رحيل رونالدو، وقال: "إنه في عطلة في الوقت الراهن، إنه يرتاح، يستحقها جيدا، سيلتحق بنا في 5 آب/اغسطس".

كما أكد رونالدو لصحيفة "ماركا" أنه يتمنى تقديم مونديال كبير مع المنتخب البرتغالي في عام 2018.

وقال: "لا يزال يتعين علينا حجز بطاقتنا إلى المونديال، ولكنني أتمنى أن تتمكن البرتغال من الفوز بكأس مذهلة".