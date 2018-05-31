كيف ودّع نجوم ريال مدريد مدربهم المستقيل زيدان ؟

باحترام كبير واعتراف بالجميل ودّع نجوم ريال مدريد مدربهم زين الدين زيدان الذي استقال من منصبه أيام قليلة بعد قيادته الفريق للقب الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

استقالة "زيدان" من النادي الملكي خلّفت ردود أفعال عديدة نرصد بعضها عبر حسابات نجوم ريال مدريد في مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

قائد المرينغي "سيرخيو راموس"، كتب قرّرت أن تقـول وداعا وأنت في القمّـة كلاعب و مدرّب، أشكرك بعدما قضّيت عامين ونصف العام معنا لن يتـمّ محو إرثـك أبـدًا، لأنّـه أحد أكثر الفصول نجاحاً في تاريخ الرّيال".

As a player and coach you decided to say goodbye at the top. Thank you for two and a half incredible years. Your legacy will never be erased, one of the most successful chapters in the history of our beloved @realmadrid pic.twitter.com/dO6bw74aA3 — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 31, 2018

من جانبه غرّد "لوكاس فاسكيز" أنا مسرور جدّا لأنّني لعبت تحت إشرافك كنت لاعباً أسطورة و أيضاً مدرّباً شرف كبير التّـتويج معك بالألقاب، أتمنّـى لكم الأفضل".

Ha sido un auténtico placer jugar a tus órdenes, mister. Leyenda como jugador, y ahora también lo eres como entrenador. Ha sido un honor aprender y ganar a tu lado. Te deseo lo mejor. Gracias y hasta pronto👏👏👏🔝🔝🔝 pic.twitter.com/Pxx133jlgI — Lucas Vázquez (@Lucasvazquez91) May 31, 2018

تغريدة البرازيلي "كازمـيرو" كانت مؤثرة بعد أن كتب، "لا أملك الكلمات، لأشكرك على كلّ ما قمت به من أجل النادي، فخرُ كبير أنّك مدرّبي/ ستبقى "زيزو" المحبوب على الدّوام"

No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por este vestuario, por el Real Madrid y por el madridismo. Ha sido un orgullo y un privilegio tener como entrenador a mi ídolo. Eterno Zizou. pic.twitter.com/wjK45SMQz7 — Casemiro (@Casemiro) May 31, 2018

النجم البرتغالي "كريتسانو رونالدو"، اختصر رسالته بالقول : أنا فقط فخور بكونـي لاعبك، شكراً جزيلاً لك".

أما الدولي الألماني "توني كروس"، فقد ودّع زيدان كاتباً : شكراً.. كان من دواعي سروري أن ألعب تحت قيادتك".

Gracias Mister! It’s been a pleasure!🙏🏻 pic.twitter.com/99VzaBxUoV — Toni Kroos (@ToniKroos) May 31, 2018

كارفاخال: أود فقط أن أشكرك على الفترة التي قضيتها معنا، لقد كنت تتمتع باحترافية عالية جداً أنت ومساعديك، تلعمت الكثير تحت قيادتك، أتمنى لك الأفضل.

#Zidane Simplemente darte las gracias por estos 2 años y medio como nuestro entrenador, has sido un profesional increíble al igual que todo tu staff.

He aprendido muchísimo como jugador y persona a tus órdenes, te deseo lo mejor y de nuevo #GraciasZidane #GraciasZizou pic.twitter.com/5wlLGmn5G0 — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) May 31, 2018

بنزيمة: لم أكن محظوظاً باللعب معك، لكنني نلت شرف اللعب تحت قيادتك وأنت مدرب، أشكرك من اعماق قلبي على كل ما قدمته لي، وأتمنى لك النجاح، يمكن أن نلتقي قريباً انشاء الله".

Je n’avais pas eu le plaisir de jouer avec toi frérot mais j’ai eu l’immense honneur de t’avoir comme entraîneur alors je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu m’as transmis et apporté . Bonne continuation à toi et aux tiens et peut être à bientôt challah 😉💪🏼 #ZZ pic.twitter.com/RXAUAub53b — Karim Benzema (@Benzema) May 31, 2018

مارسيلو: تعلمت الكثير بجانبك، لقد استمتعت كطفل كل تدريب، كل نصيحة!

أنت مميز جداً بالنسبة لي! لقد صنعت تاريخًا بعملك وتفانيك وشغفك وقبل كل شيء بتواضعك!

Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado!

He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo!

Eres muy especial para mi!

Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad!

Gracias Mister #marchelin 😭 pic.twitter.com/MvWCwjYSqR — Marcelotwelve (@MarceloM12) May 31, 2018

ناتشو: شكراً على الفترة الرائعة التي قضيتها معنا، اهتمامك بلاعبيك والنادي جعلك مرجعاً للجميع، شكراً لك على كل شيء وحظاً موفقاً".