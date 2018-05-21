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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

فريق أسسه مشجعون من برشلونة يصعد إلى الدرجة الأولى

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0:37 دقيقة

صعد نادي ويسكا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بالفوز 2-0 على مضيفه لوغو اليوم الاثنين.

 

وهز اليخاندرو غايار فالغيرا وزميله خورخي بوليدو الشباك ليقودا ويسكا القادم من شمال شرق البلاد إلى تصدر الترتيب برصيد 75 نقطة
 من 40 مباراة متفوقاً بسبع نقاط على سبورتنغ خيخون صاحب المركز الثالث قبل مباراتين من النهاية.  

 وألغي هدف خر سجله بوليدو بداعي التسلل.  

واحتفل لاعبو الفريق والجهاز الفني في أرض الملعب بعد صفارة النهاية.  

 وتأسس ويسكا في 1910 على يد مشجعي برشلونة ولا يزال لاعبوه يرتدون قمصاناً بنفس ألوان قمصان لعب بطل إسبانيا.  

ومدربه روبي كان مساعداً سابقاً للمدرب الراحل تيتو فيلانوفا في كامب نو.  

واقترب ويسكا من الصعود الموسم الماضي قبل أن يهزمه خيتافي في ملحق الصعود.  
 

الدوري الإسباني - La Liga برشلونة