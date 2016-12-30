فالنسيا يعلن استقالة مدربه برانديلي

وجاء في بيان نشره النادي أن استقالة برانديلي "لارجعة فيها"، وسيحل مكانه اللاعب السابق وأحد العاملين في النادي سالفادور غونزاليز.

وتسلم برانديلي تدريب الفريق أيلول/ سبتمبر الماضي وقاده في 10 مباريات فقط (3 تعادلات، 3 انتصارات، و4 هزائم).

ولم يوضح فالنسيا الأسباب التي دفعت برانديلي للاستقالة من منصبه بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه. إلا أن صحيفة "آس" الإسبانية ألمحت إلى أن قرار المدرب السابق للمنتخب الإيطالي يعود إلى عدم توفير النادي مبالغ مالية كان طلبها لضم خمسة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية مطلع كانون الثاني/يناير.

ويحتل النادي المركز 17 في ترتيب الدوري (من أصل 20) برصيد 12 نقطة فقط، بفارق الأهداف عن سبورتنغ خيخون الذي يحتل المركز 18، أول المراكز التي تؤدي للهبوط الى الدرجة الثانية.

وكان فالنسيا أقال مدربه باكو أيستاران في أيلول/سبتمبر بعد أربع هزائم متتالية في المراحل الأربعة الأولى من الدوري، وهي أسوأ بداية له منذ 17 عاماً.

وفي آذار/مارس، أقال النادي الدولي الإنكليزي السابق غاري نيفيل بسبب النتائج السيئة أيضاً، بعد أربعة أشهر من توليه تدريبه.