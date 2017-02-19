غرناطة: 11 لاعباً...11 جنسية

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق غرناطة المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية دخل تاريخ الدوري الإسباني من خلال إشراكه 11 لاعباً من جنسيات مختلفة في المباراة التي فاز فيها يوم الجمعة على ريال بيتيس 4-1.

وخاض غرناطة المباراة بالتشكيلة الأساسية التي ضمت:

غييرمو اوتشوا (المكسيك)، سفيرير إنغاسون (آيسلندا)، ديميتري فولكييه (فرنسا)، غاستون سيلفا (الأوروغواي)، هيكتور فرنانديز (إسبانيا)، أوتشي اغبو (نيجيريا)، مارتن هونغولا (الكاميرون)، مهدي كارسيلا (المغرب)، مبارك واكاسو (غانا)، أندريس بيريرا (البرازيل)، أدريان راموس (كولومبيا).

وفي الشوط الثاني أشرك المدرب الإسباني للفريق لوكاس ألكاراز لاعبي برشلونة سابقاً سيرجي سامبر وإسحاق كوينكا واليوناني كوني.

المفارقة أن غرناطة ورغم حشد الجنسيات لديه، إلا أنه يحتل المرتبة 19 قبل الأخيرة برصيد 16 نقطة فقط محققاً الفوز في 3 مناسبات منذ بداية الموسم وحتى المرحلة 23.