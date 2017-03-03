عيسى ماندي يبصم على أحد أجمل أهداف الدوري الإسباني

وأدرك المدافع الجزائري التعادل (16) بحركة خلفية مميزة بعد أن وصلته الكرة من عرضية أرسلها داني كابالوس.

وكان جون باوتيستا افتتح التسجيل لصالح ريال سوسيداد في الدقيقة التاسعة مستفيداً من التمريرة الطويلة الماكرة لزميله ياراماندي.

ويحتل ريال بيتيس المركز الرابع عشر وسوسيداد المركز الخامس قبل انتهاء مباراتهما المقامة في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين.

وشهد الدوري الإسباني هذا الموسم العديد من الأهداف الرائعة وكان آخرها للفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد خلال مباراة فريقه مع ديبورتيفو لا كورونا.