زيغاندا خلفاً لفالفيردي في أتلتيك بلباو

وقال المدرب الجديد على الموقع الإلكتروني للنادي الباسكي: "أنا سعيد جدًا لرهان النادي علي. بالنسبة إلى شخص مثلي معروف من النادي، ليس هناك أفضل من هذا النبأ تلقيته هذا الأسبوع".

وسبق لزيغاندا (50 عاماً) اللعب مباراتين لمنتخب إسبانيا في 1991، وارتداء قميص أتلتيك بلباو بين1991 و1998.

وعلى صعيد التدريب، تولى الاشراف على أوساسونا موسمين بين 2006 و2008، ثم عمل في خيريز (ضمن الليغا) حيث أعفي من منصبه في سنته الأولى. وبعدها انتقل في 2011 للإشراف على الفريق الرديف في أتلتيك بلباو.

وكان الفريق الباسكي أنهى موسمه سابعاً في الليغا، وقد يتأهل لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في حال احراز برشلونة كأس ملك إسبانيا السبت أمام ألافيس في المباراة النهائية المقررة بينهما في العاصمة مدريد.