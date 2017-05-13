زيدان يربط مستقبله مع ريال مدريد بالألقاب وإنريكي متفائل

فيما رأى لويس انريكي مدرب برشلونة متصدر الترتيب بفارق المواجهات المباشرة عن ريال علماً أن للثاني مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو: "كل شيء ممكن أن يحصل على صعيد اللقب".

وقد تحدث المدربان كلّ في مؤتمر صحافي عشية مباريات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان المرتبط مع فريقه بعقد يمتد حتى 2018 قبل المباراة مع إشبيلية، إنّه اعتاد على الأجواء في ريال مدريد: "لكن وحدها الانتصارات والألقاب تبقيني هنا، أنا أقوم بما اعتدت القيام به، وأشعر بتحسن، لقد أجريت تحسناً في كلّ خططي، لكن هذا لا يعني شيئاً، الأمر الوحيد الأساسي هنا تحقيق الانتصارات".

وقال النجم الفرنسي السابق: "اليوم نقف أمام أربع مباريات نهائية، وعلى رغم تقديمنا أداء متفاوتاً أحياناً في المباريات، إلا أننا نجني ثمار تعبنا ونحقق الفوز، ونحن قريبون من تحقيق أهدافنا، إلا أن شيئاً حتى الساعة لم يتحقق بعد".

بدوره رأى مدرب برشلونة لويس إنريكي: "أن كلّ شيء ممكن" بالنسبة إلى بطولة الدوري الإسباني.

وقال مدرب الفريق الكاتالوني عشية المباراة مع مضيفه لاس بالماس: "حالة لاعبينا المعنوية والتقنية جيدة، ونؤمن بحظوظنا في إحراز اللقبين (الدوري وكأس ملك إسبانيا امام ألافيش في 27 أيار/مايو، وكما في المواسم الماضية، سنقاتل حتى الأسبوع الأخير للفوز بلقب الليغا، لدينا مباراتان وللخصم (ريال مدريد) ثلاث، ونتوقع فيها كلّ شيء، على مرّ التاريخ حصلت معنا أشياء وكذلك حصلت أشياء في الأسابيع الأخيرة من التاريخ الحديث".

وكشف تحذيره للاعبيه من المباراة أمام لاس بالماس: "لأننا نواجه فريقاً يقدم كرة جيدة في الدرجة الأولى الإسبانية، ويؤازره جمهور حاضر بقوة في ملعبه".

وأكّد إنريكي غياب جيرار بيكيه بسبب المرض، واحتمال الاستعانة بالمدافع البرازيلي مارلون (21 عاماً)، كذلك سيعمل على تأمين بديل للظهير الأيمن سيرجي روبرتو الموقوف.