زيدان "رجل العام " بحسب ماركا

ونجح قائد منتخب فرنسا ونجم وسط ريال مدريد السابق في قيادة النادي الملكي للفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية في التجربة الأولى له كمدرب وذلك بعد أن خلف المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز في الرابع من كانون الثاني/يناير من العام الجاري.

ونجح زيدان أحد أفضل لاعبي العالم على مر التاريخ، في قيادة ريال مدريد للمركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن برشلونة البطل الذي سقط أمامه (1-2) في شهر أبريل/نيسان من الموسم الماضي بعد أن تعثّر في مبارياته السابقة مع بينيتيز.

وتحت قيادة "زيزو" بطل العالم مع فرنسا في 1998، يتصدر ريال مدريد في الموسم الجاري ترتيب الـ"ليغا" برصيد 37 نقطة وبفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة كما يملك أيضاً مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

يذكر أن زيدان كان حل في المرتبة الثانية خلف الأرجنتيني دييغو سيميوني في جائزة أفضل مدرّب وفقاً للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم.