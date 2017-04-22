زيدان: الفوز على برشلونة لا يعني تتويج ريال مدريد باللقب

وقبل الكلاسيكو المقرر على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية، يحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 75 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراة مؤجلة لريال مدريد.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم السبت تمهيداً للمباراة، إنّ فوز ريال مدريد في مباراة الغد لا يعني أنّه حسم الدوري، الذي لا يزال يتبقى منه خمس مراحل أخرى.

وقال زيدان: "سنواجه فريقاً رائعاً، نعرفه، وسنستعد جيداً، الأمر لا يحمل أكثر من ذلك، الفوز غداً لا يعني فوزنا بالدوري، إنّها مجرد مباراة (تحسم ثلاث نقاط)".

ويتمتع ريال مدريد بأجواء هائلة إثر تأهله خلال الأسبوع الماضي إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني، بينما يعاني برشلونة من كبوة إثر خروجه على يد يوفنتوس الإيطالي من دور الثمانية بالبطولة الأوروبية.

ومع ذلك، رفض زيدان الإفراط في الثقة، مؤكداً أنّ فريقه يعاني من نفس الضغوط المعتادة قبل "المباريات الكبيرة".

وأوضح زيدان: "الكثيرون يعتقدون أنّ لدينا ثقة هائلة، ولكن الوضع ليس هكذا، لدينا الآن تركيز شديد على مباراة الغد، فقط مباراة الغد".

وأضاف: "نعرف الفريق الذي سنلتقيه غداً، إنّه فريق جيد للغاية، وأظهر قدرات هائلة في مختلف الجوانب هذا الموسم، ندرك أنّ علينا تقديم مستويات عالية".

من ناحية أخرى، قال زيدان إنّ النجم الويلزي غاريث بيل سيشارك في مباراة الغد، وأشار إلى أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستعد "بدنياً وفنياً ومعنوياً للمواجهة المرتقبة".