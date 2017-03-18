ريال يتجاوز محنة بلباو ويستعيد فارق النقاط الخمس

على ملعب "سان ماميس"، افتتح النادي الملكي التهديف بواسطة الفرنسي كريم بنزيمة بعد تمهيد من البرتغالي كريستيانو رونالدو (25)، ونجح بلباو في إدراك التعادل في الشوط الثاني بفضل رأسية هدّافه أريتث أدوريث (65)، غير أنّ الريال عاد إلى التقدم بعد 3 دقائق فقط من متابعة ذكية للبرازيلي كاسيميرو (68).

بهذا الفوز الثمين، استعادل ريال مدريد فارق النقاط الخمس في صدارة الليغا ليصبح رصيده 65 نقطة مؤقتاً في انتظار برشلونة الذي تنتظره غداً الأحد قمة على أرض "كامب نو" سيستضيف فيها العنيد فالنسيا، أما بلباو الذي مُني بخسارته الثانية على أرضه هذا الموسم بعد الأولى أمام العملاق الكتالوني 0-1 في المرحلة الثانية في 28 آب/أغسطس الماضي، فقد بقي سابعاً برصيد 44 نقطة.

وحقق "الميرنغي" الساعي إلى لقبه الأول في الليغا منذ عام 2012، الأهم وانتصر للمرة الـ20 هذا الموسم والثالثة على التوالي منذ سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه لاس بالماس 3-3 مطلع الشهر الحالي.

كما يمتلك ريال مباراة مؤجلة أمام مضيفه سلتا فيغو لم يحدد لها أي موعد حتى الآن.

ويخوض ريال مدريد اختبارين سهلين نسبياً في المرحلتين المقبلتين أمام ضيفه ألافيس ومضيفه ليغانيس قبل أن يدخل شهر نيسان/أبريل الحاسم حيث يستضيف جاره أتلتيكو مدريد ويرحل لمواجهة سبورتينغ خيخون قبل أن يستضيف برشلونة في 23 نيسان/أبريل المقبل، علماً بأنه سيخوض بين المباريات الثلاث الأخيرة مباراتين حاسمتين في حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وفي مباراة أخرى، تعادل أيبار مع إسبانيول 1-1.

وكان أيبار البادىء بالتسجيل عبر إنريكه "كيكي" غارسيا في الدقيقة 20، لكنّ إسبانيول أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة خوسيه مانويل خورادو (50).

وعزّز أيبار موقعه في المركز الثامن برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إسبانيول التاسع.

من جهته، حقق ألافيس فوزاً بشق الأنفس على ضيفه ريال سوسييداد بهدف وحيد سجّله البرازيلي ديفيرسون في الدقيقة 44.

ولعب ريال سوسييداد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 إثر طرد لاعب وسطه إستيبان غرانيرو.

وارتقى ألافيس إلى المركز العاشر متخلفاً بفارق الأهداف عن إسبانيول، فيما تجمّد رصيد ريال سوسييداد عند 48 نقطة وتراجع إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف فياريال الذي كان خسر أمام لاس بالماس بالنتيجة ذاتها أمس الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويلعب غداً أيضاً ليغانيس مع ملقا، وأتلتيكو مدريد مع إشبيلية، وسبورتينغ خيخون مع غرناطة، وديبورتيفو لاكورونيا مع سلتا فيغو.