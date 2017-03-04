ريال مدريد يستعيد التوازن في إيبار

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول مؤقتاً الذي فقده في المرحلة السابقة، وبات يتقدم بفارق نقطتين عن برشلونة الذي يملك فرصة انتزاع الصدارة لاحقاً حين يستضيف سلتا فيغو.

وكان ريال مدريد تنازل عن الصدارة للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر، إلا أنّ لفريق العاصمة مباراة مؤجلة ضد سلتا فيغو لم يتحدّد موعدها حتى الآن، علماً أنه سيستضيف برشلونة أواخر نيسان/أبريل المقبل.

وخسر النادي الملكي 5 نقاط في آخر 3 مباريات في الليغا. فسقط على أرض فالنسيا 1-2، ثم حقق فوزاً بشق النفس على أرض فياريال 3-2 بعدما تخلف صفر-2 حتى الدقيقة 64، وأفلت من الخسارة الأربعاء الماضي أمام ضيفه لاس بالماس المتواضع انتزع التعادل 3-3 بثنائية للبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة بعدما كان متخلفاً 1-3.

ويستعد ريال إلى مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي (فاز ذهاباً 3-1).

وحسم ريال مدريد النتيجة أمام أيبار بنسبة كبيرة في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، برغم غياب رونالدو أفضل لاعب في العالم والويلزي غاريث بايل.

وغاب رونالدو بسبب إصابة طفيفة، إذ فضّل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إراحته بعد أن أجرى تدريبات منفردة الجمعة، في حين ينفذ بايل عقوبة الإيقاف مباراتين بعد طرده في المباراة السابقة أمام لاس بالماس لضربه أحد المدافعين بقدمه قبل أن يدفعه بقوة عندما حاول الأخير الاستفسار عن سبب تصرفه.

كما أراح زيدان المدافعين دانيال كارفاخال والبرازيلي مارسيلو والألماني طوني كروس.

ووضع لاعبو ريال مدريد شارة سوداء حداداً على رحيل نجمه السابق وأحد رموز الكرة الفرنسية ريمون كوبا الذي توفّي الجمعة عن 85 عاماً.

وساهم كوبا في قيادة ريال مدريد إلى اللقب القاري ثلاث مرات (1957، 1958، و1959) إلى جانب مجموعة من النجوم كألفريدو دي ستيفانو وفيرينك بوشكاش وفرانشيسكو خينتو.

بالعودة إلى اللقاء، افتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 14 بكرة بيسراه من استقرت في الزاوية اليسرى للمرمى، قبل أن يضيف اللعب ذاته الهدف الثاني حين تلقى كرة من الكولومبي خاميس رودريغيز فأكملها بيمناه من زاوية ضيقة في سقف المرمى في الدقيقة 24.

وردّ بنزيمة التحية إلى رودريغيز بكرة مماثلة سجّل منها الأخير الهدف الثالث حين سددها بيسراه من مسافة قريبة في الزاوية اليسرى في الدقيقة 29.

وعزّز ماركو أسينسيو النتيجة بهدف رابع بعد مرور ساعة على انطلاق المباراة بكرة بيسراه في وسط المرمى، قبل أن يقلّص روبن بينا الفارق في الدقيقة 72.

وفي مباراة ثانية، فاز ليغانيس على ضيفه غرناطة بهدف للفنزويلي داروين ماتشيز (83).

وتستكمل المرحلة الأحد فيلتقي سبورتينغ خيخون مع ديبورتيفو لاكورونيا، ولاس بالماس مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع فالنسيا وأتلتيك بيلباو مع ملقا، وتختتم الإثنين بلقاء ديبورتيفو ألافيس مع إشبيلية.

وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز ريال سوسييداد على مضيفه ريال بيتيس 3-2.