​​​​​وسجّل أهداف ريال مدريد كل من الفرنسي كريم بنزيمة (23) وغوستافو كابرال، (56 عن طريق الخطأ في مرمى فريقه) وسيرجيو راموس (83 من ركلة جزاء) وداني سيبايوس (90)، في حين وقع هدفي صاحب الأرض هوغو مايو (61) وبرايس منديز (90+2). مع العلم أنّ غوستافو كابرال أقصي في الدقيقة 87.

وبات ريال سادساً برصيد 20 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر برشلونة، في حين تجمّد رصيد سلتا فيغو عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

- نهاية المباراة

- دق 90+4: برايس منديز يوقع الهدف الثاني لسلتا فيغو قبل صافرة نهاية اللقاء بلحظات.

- دق 90: داني سيبايوس ينهي مهرجان "الميرنغي" بهدف رابع من عمل فردي مميز وتسديدة رائعة.

- دق 83: سيرجيو راموس يؤمّن فوز ريال مدريد بالهدف الثالث من نقطة الجزاء بعد عرقلة أودريوثولا داخلها.

- دق 69: إياغو أسباس بتسديدة مميزة كاد يعود بالمباراة إلى نقطة البداية غير أنّ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كان له رأي آخر.

- دق 61: هوغو مايو يذلّل الفارق لمصلحة سلتافيغو بتسديدة ذكية.

- دق 56: الفرنسي كريم بنزيمة يساهم إلى حد كبير في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بعد أن قام بعمل فردي وفني رائع قبل أن يساعده مدافع سلتا فيغو كابرال على وضع الكرة في المرمى على وجه الخطأ.

- بداية الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول

- دق 34: الألماني توني كروس يضيع فرصة سانحة أمام مرمى خالي بعد عمل تمهيدي ممتاز من بنزيمة.

- دق 22: كريم بنزيمة يفتتح باب التسجيل للملكي.

- دق 19: سلتا فيغو قريب من اقتتاح النتيجة ورأسية أحد لاعبيه تصطدم بالقائم.

- دق 3: بنزيمة في تهديد جدي لمرمى سلتا فيغو ولكن تسديدته انحرفت بسنتيمترات قليلة عن المرمى.

- بداية المباراة

ريال مدريد - سلتا فيغو.. تشكيلة الفريقين