قدم ريال مدريد هوية كروية جديدة بقيادة مدربه الجديد جولين لوبيتيغي فحقق النقاط الثلاث وأمتع جماهيره في آن التي احتشدت في البيرنابيو لرؤية بطل أوروبا أمام خيتافي.

سجل هدفي ريال مدريد داني كرفاخال في الدقيقة 20 من كرة رأسية والويلزي غاريث بايل في الدقيقة 51 بتمريرة حاسمة من ماركو اسينسيو الذي قدم مباراة رائعة.

ولم يستطع خيتافي تقديم شيء امام ريال الذي اعتمد اللمسة الواحدة مع تقارب الخطوط دائماً بالإضافة إلى الضغط المستمر والمتقدم على لاعبي المنافس فكان يستخلص الكرة مباشرة فور خسارتها ما أربك خيتافي كليا وجعل اللعب ينحصر في مناطقه.

وشهد ملعب سانتياغو برنابيو، في أول مباراة بعد رحيل البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، اقل نسبة حضور منذ 20 عاما حيث اقتصر عدد المتفرجين على 48446 شخصا.

وفضل المدرب الجديد للفريق الملكي جولن لوبيتيغي إشراك الحارس القديم الكوستاريكي كيلور نافاس، وعدم الزج بالبلجيكي تيبو كورتوا القادم من تشلسي الإنكليزي.

وسيطر ريال مدريد على المجريات منذ البداية، وانتظر حتى الدقيقة 20 لافتتاح التسجيل بعد كرة عالية مرفوعة ابعدها حارس خيتافي دافيد سوريا من فوق رأس الفرنسي كريم بنزيمة لتعود إلى المدافع داني كارفاخال على خط المنطقة أعادها برأسه من بعيد واستقرت في قلب المرمى.

وتعددت المحاولات الخطرة من قبل أصحاب الارض وسط قرارات مترددة لطاقم التحكيم بقيادة خافيير إسترادا، ولم تتبدل النتيجة حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاود ريال مدريد ضغطه الهجومي، واستخلص ماركو اسنسيو الكرة من آخر مدافع في صفوف خيتافي، التوغولي دجينيه داكونام وهرب في الجهة اليسرى قبل ان يعكسها خلفية تابعها الويلزي غاريث بايل بيسراه ارضية سهلة في الشباك (51).

واجرى لوبيتيغي تغييرين في الوسط فدفع بالبرازيلي كاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش بدلا من ايسكو وداني سيبايوس، ثم خرج بايل تاركا مكانه للوكاس فاسكيز.

وفي الوقت بدل الضائع، كاد خيتافي يقلص الفارق من اول كرة مركزة وفي ثاني محاولة له، بيد ان نافس كان لها بالمرصاد.

شاهد هدفي ريال مدريد

د51- ماركو اسينسيو يستخلص الكرة بنجاح من مدافع خيتافي ثم يعكس عرضية أرضية قصيرة قابلها غاريث بايل بباطن القدم لا تصد ولا ترد معززاً تقدم الملكي.

د20- داني كارفاخال يفتتح التسجيل للملكي من كرة عكسها غاريث بايل من الميسرة وأبعدها حارس المرمى سوريا بقبضته إلا أن المتربص كارفاخال لعبها ساقطة "لوب" فوق الحارس مانحاً ريال مدريد أول أهداف الموسم الجديد.

ما قبل المواجهة- تقديم ريال مدريد وخيتافي

يتعين على المدرب الجديد لريال لوبيتيغي الذي أدى اختياره بدلا من زيدان إلى إقالته من تدريب المنتخب الإسباني عشية انطلاق نهائيات كأس العالم، إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة لا سيما في الدوري المحلي حيث لم يحرز فريقه اللقب سوى مرتين في العقد الأخير، في حين لن تكون مهمته سهلة أيضا قاريا حيث يتعين عليه الدفاع عن اللقب في دوري الأبطال.

وتلقى لوبيتيغي أول صفعة بسقوطه أمام أتلتيكو مدريد 2-4 في مباراة الكأس السوبر الأوروبية. وأقر المدرب بأن فوز أتلتيكو في مباراة الأمس كان "مستحقا"، مشيرا إلى أن على فريقه تخطيها والاستعداد "جيدا" للمباراة الأولى في الدوري المحلي أمام خيتافي.

وسيكون ريال تحت المجهر هذا الموسم لتبيان قدرته على تعويض غياب النجم البرتغالي رونالدو، لاسيما وأن الفريق لم يعوضه بلاعب من مستوى كبير بعد في فترة الانتقالات الصيفية التي تستمر في إسبانيا حتى آخر آب/أغسطس.

ويعول رئيس النادي فلورنتينو بيريز على أن يعوض الثنائي الويلزي غاريث بايل والفرنسي كريم بنزيمة رحيل البرتغالي، بينما يرجح أن يحتفظ النادي الملكي باللاعب المحوري في خط وسطه الكرواتي لوكا مودريتش، على رغم التقارير التي تحدثت في الفترة الماضية عن اهتمام إنتر الإيطالي به.