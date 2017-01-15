رونالدو يعادل رقم سانشيز كأفضل مسجل لركلات الجزاء

وفي الدقيقة 65 عرقل حارس إشبيلية سيرجيو ريكو، منافسه دانيل كارفاخال ليعلن الحكم عن ركلة جزاء.

وسجل رونالدو هدفه من ركلة جزاء في الدقيقة 67 مانحاً فريقه الأسبقية على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وباتت شباك إشبيلية المفضلة بالنسبة لرونالدو إذ أحرز فيها هدفه رقم 21 في الدوري الإسباني كأكثر فريق سجل فيه الدون، إضافة إلى أنه الهدف رقم 23 لرونالدو في شباك الفريق الأندلسي بجميع المسابقات.

وعادل كريستيانو رونالدو رقم هوغو سانشيز كأكثر لاعب سجل ركلات جزاء في الدوري الإسباني (56).