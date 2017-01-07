رونالدو يحتفل بكرته الذهبية الرابعة مع جماهير ريال

واحتفل CR7 مع جماهير النادي قبل مباراة غرناطة بالكرات الذهبية الأربع التي نالها البرتغالي (2008 و2013 و2014 و2016)، نجوم سابقين في ريال سبق لهم إحراز هذه المسابقة وهم الفرنسي ريمون كوبا (1958 مع ريال) والبرتغالي لويس فيغو (2000 مع ريال أيضاً) والبرازيلي رونالدو (1997 مع إنتر ميلان الإيطالي و2002 مع إنتر ثم ريال) والإنكليزي مايكل أوين (ليفربول) وبالطبع المدرب زيدان (1998 مع يوفنتوس الإيطالي)..

كما أرسل الإيطالي فابيو كانافار(2006 مع ريال) والبرازيلي كاكا (2007 مع ميلان) عبر الفيديو تهنئة لرونالدو في هذه المناسبة.