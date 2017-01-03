رونالدو وبيبي وسيرخيو راموس يغيبون عن ريال مدريد أمام إشبيلية

وخلت قائمة ريال مدريد من نجومه الثلاثة وقد غاب بيبي وراموس عن تمارين اليوم الثلاثاء قبل مباراة إشبيلية المنتظرة.

وكما كان متوقعاً فقد منح زيدان راحة إضافية لنجمه البرتغالي بعد السنة المليئة بالمباريات مع ريال والمنتخب.

وذكر ريال مدريد في موقعه الرسمي على الإنترنت: "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا بيبي في المستشفى الجامعي (سانيتاس لا موراليخا) في مدريد أنّه يعاني من إصابة من الدرجة الثانية في ربلة الساق اليسرى، بانتظار تطور حالته".

وقال الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد عن راموس خلال مؤتمره الصحفي اليوم أيضاً: "راموس يتحسن تدريجياً وهو ليس معنا لأنه لم يتعاف بشكل كامل".

ويعاني راموس من بعض الآلام العضلية منذ مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، حيث لم يتماثل للشفاء حتى الآن.

وقد يحل مكان بيبي وراموس الثنائي رافاييل فاران وناتشو في مركز قلب الدفاع.



وأكد راموس في تصريحات صحفية أمس أنّه لن يتمكن من اللحاق بمباراة ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس الملك أمام إشبيلية، مؤكّداً أنّ حظوظه ستكون أكبر في خوض مباراة الإياب في 12 كانون الثاني/يناير الجاري على ملعب سانشيز بيزخوان، معقل اشبيلية.



وغاب عن تدريبات اليوم أيضاً غاريث بايل ولوكاس فازكيز وكوفاسيتش، الذين لا يزالون في فترة التعافي من إصابات مختلفة.



ورغم الغيابات، يملك زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عناصر أخرى مميزة في وسط الميدان مثل كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس، وهم الذين اعتمد عليهم المدرب الفرنسي أكثر من غيرهم منذ قدومه على رأس القيادة الفنية للفريق.