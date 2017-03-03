رونالدو خارج قائمة ريال مدريد أمام إيبار

ونشر ريال مدريد في حسابه الرسمي على تويتر القائمة التي ستتوجه إلى إيبار والتي خلت من اسم رونالدو الذي غاب عن تمارين ريال مدريد الجماعية صباحاً.

وكشف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في وقت سابق أنّ رونالدو تدرب الجمعة على حدة، ملمحاً إلى شكوك حول مشاركته في المباراة ضد إيبار في الدوري المحلي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي عشية المباراة "شعر (رونالدو) بشيء ما، لكن الأمر ليس خطيراً. لم يتدرب صباح اليوم معنا".

وبينما قام زملاؤه بتدريباتهم الروتينية، اكتفى البرتغالي الحائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بحركات جري بمفرده.

ومع اقتراب مباراة الاياب ضد نابولي الإيطالي في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا (تقدم ريال ذهاباً 3-1)، يبدو أن زيدان اتخذ قراره بإراحة رونالدو.

وكان ريال مدريد تنازل عن صدارة الدوري الإسباني لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر بفارق نقطة واحدة، الا أن لفريق العاصمة مباراة مؤجلة، علماً أنه سيستضيف برشلونة أواخر نيسان/أبريل المقبل.