حارس فالنسيا كرّس عقدته للدون رونالدو ودخل تاريخ الدوري الإسباني

وتصدى ألفيس لركلة الجزاء الثالثة من أصل أربع ركلات نفذها رونالدو مؤكداً علو كعبه على أفضل لاعب في العالم، وهو أكثر حارس يتصدى لركلات جزاء نفذها رونالدو.

وبات ألفيس بعد تصديه لركلة جزاء حسم المباراة بين ريال مدريد وضيفه فالنسيا (57) حيث كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، بات أول حارس يتصدى لأكثر عدد من ركلات الجزاء في الدوري الإسباني خلال موسم واحد (ست ركلات).